Lina in Aljaž ostajata ločena Zadovoljna.si Potem ko so bili vsi tekmovalci letošnje Kmetije na včerajšnjem izboru prvega dvobojevalca dodobra presenečeni, ko je Polona Kranjc z enim črnim kamenčkom spremenila potek igre in poskrbela, da je prvi dvobojevalec postal Aljaž Pušnik, bo nocoj zrak kar vibriral od načrtov, koga postaviti na mesto drugega. Lina in Aljaž pa bosta končno tudi razkrila svojo skrivnost.

