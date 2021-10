Tako naj bi TUDI OSTALO! Dragić navdušil na zadnji tekmi pred novo sezono, Toronto popeljal do zmage Ekipa V ligi NBA potekajo pripravljalne tekme pred začetkom nove sezone v ligi NBA. Na parket so ponoči stopili tudi košarkarji kanadske franšize, Toronto Raptors, ki so v gosteh premagali Washington Wizards s 113:108. Pomembno vlogo je odigral tudi slovenski košarkar Goran Dragić, ki je dosegel 16 točk.



