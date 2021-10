Empatija, medsebojna solidarnost in pozitivna naravnost gotovo sodijo med najpomembnejše vrednote v sodobni družbi. So temelj, na katerem lahko gradimo družbeno blagostanje in prijazno prihodnost za vse. Tem načelom so trdno zavezani tudi v Slovenskem društvu Hospic, ki je lani praznovalo 25 let delovanja, letos pa to obletnico obeležuje tudi hospicev območni odbor Maribor. Ob tem pomembnem jubil ...