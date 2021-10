Bogata koroška kulturna ponudba v Ljubljani Radio Ognjišče Razstava Sledovi, koncert Koroška pesem prek meja, lutkovna predstava BiOlimpijske igre, recital Beseda je kulturnemu človeku dragulj in predstavitev več knjig - vse to se bo od danes do 5. novembra odvijalo na 19. Koroških kulturnih dnevih v Ljubljani.



