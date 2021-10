Med naj kopališči tudi ajdovsko Primorske novice Naj kopališča 2021 so Aqualuna, Bioterme Mala nedelja, Terme Paradiso, Letno kopališče Ajdovščina, Velenjska plaža in Vodno mesto Atlantis, so danes sporočili organizatorji izbora, ki je letos potekal 31. leto zapored, iz Radiotelevizije (RTV) Slovenija.

Sorodno

Oglasi