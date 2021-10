Zlata priznanja letos devetim inovacijam SiOL.net Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je včeraj v okviru Dneva inovativnosti 19. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Podelili so devet zlatih priznanj, 31 srebrnih priznanj in eno posebno priznanje za inovacijo, ki rešuje izzive covida-19.

Sorodno









Oglasi