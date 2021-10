Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Stanovanjska gradnja je doživela renesanso, saj je v zadnjih treh letih v realizaciji 10-krat več najemnih stanovanj, kot jih je bilo v obdobju 2015–2019. V obdobju 2020–2023 bo zgrajenih dobrih 3400 dodatnih najemnih stanovanj,” je za javnost sporočil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. To je povsem druga zgodba kot v primeru poslanca Koprivca in Socialnih d ...