Piše: Davorin Kopše Policija je po svoji naravi hierarhičen sistem, kjer se operativni delovni procesi odvijajo po načelu subordinacije. To pomeni, da so podrejeni na vseh nivojih dolžni izvršiti ukaz nadrejenega. V tem okolju ne govorimo toliko o pravicah, ampak predvsem o dolžnostih. Policija in znotraj tega posamezni policisti so dolžni izvrševati zakonite ukaze, ki morajo biti sorazmerni glede ...