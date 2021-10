Junijska utopitev enajstletnega dečka v Soči je bila nesreča Primorske novice Novogoriški kriminalisti so pred dnevi sklenili preiskavo junijske utopitve 11-letnega domačega kajakaša v Soči. Kot so sporočili, “niso ugotovili elementov uradno pregonljivih kaznivih dejanj oziroma so tujo krivdo izključili”. Šlo naj bi za splet nesrečnih okoliščin oziroma nesrečo. O tem so obvestili tudi novogoriško tožilstvo.

