Ne nosimo modrca! Tako nezapeto so 13. oktober proslavile svetovne zvezdnice Večer Oktober je mesec boja proti raku na dojkah in osveščevalne akcije tečejo. Eno bolj izvirnih tradicionalno predstavlja 13. oktober. Gre za neuradni "dan brez modrca". Ženske po svetu za 24 ur odvržejo modrce in se tako na simbolni ravni otresejo okovov. Skozi leta je ta dan na svoj način obeležilo tudi kar nekaj svetovnih zvezdnic, od katerih se nekatere modrcu zavestno odrekajo vsak dan. Zbrali smo nekaj tistih, ki nezapete po svetu hodijo in nihajo tudi med letom.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Romana Tomc

Aleksandra Pivec

Aleš Hojs