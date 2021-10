Predsednik vlade Janez Janša se je danes prek videokonferenčne povezave udeležil plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij. Razprava je bila namenjena ključnim aktualnim temam in vprašanjem v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Predsednik vlade je izpostavil zlasti ukrepe za okrevanje in gradnjo odpornosti, tako na področju boja z epidemijo kot tudi sprejemanje in izvajanje nacionalnih načrt ...