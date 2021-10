Sindikat policistov: Grožnje z odpovedmi so prešle vse meje zurnal24.si Izrekanja opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, ki so se v policiji dogajala v zadnjem letu, so prešla vse normalne meje, zato je treba onemogočiti zlorabo tega instituta, je ob začetku zbiranja overjenih podpisov, potrebnih za vložitev predloga novele zakona o delovnih razmerjih v DZ, povedal Adil Huselja iz Sindikata policistov Slovenije.

