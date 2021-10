Minister dr. Podgoršek z okoljskimi nevladnimi organizacijami o okoljskih vsebinah v skupni kmetijsk Vlada RS Minister dr. Jože Podgoršek se je prek videopovezave sestal s predstavniki slovenskih in EU okoljskih nevladnih organizacij, in sicer z Društvom za opazovanje in preiskovanje ptic Slovenije (DOPPS), Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj (UMANOTERA), Mednarodno naravovarstveno organizacijo Birdlife in Evropskim okoljskim uradom (EEB). Osrednja tema pogovora je bila vključitev varovanja okolja v strateške načrte skupne kmetijske politike.

