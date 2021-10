Državni sekretar dr. Raščan na konferenci na visoki ravni o vodi in enakosti spolov Vlada RS Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je nagovoril udeležence konference na visoki ravni o vodi in enakosti spolov, ki je bila namenjena izmenjavi dobrih praks, mnenj in zamisli o tem, kako doseči enakost spolov v kontekstu vode. Konferenco je Slovenija kot predsedujoča Svetu EU organizirala skupaj z Unescovim Svetovnim programom za ugotavljanje stanja voda (UNESCO World Water Assessment Programme) in organizacijo Ženske za vodno partnerstvo (Women for Water Partnership).

