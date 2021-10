Nizozemski premier Rutte: prestolonaslednica se lahko poroči tudi z žensko in obdrži pravico do pres Reporter Član nizozemske kraljeve družine se lahko poroči z osebo istega spola, ne da bi se moral odpovedati pravici do prestola, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v pismu parlamentu zapisal nizozemski premier Mark Rutte, ki je poudaril, da gre za "povs

Sorodno









Oglasi Omenjeni Nizozemska

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Aleksandra Pivec

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek