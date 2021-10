Rast turizma merimo v številu prihodov, prenočitev, denarja, a to ni v skladu s trajnostno usmeritvijo panoge, poudarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. "Če prodajamo zeleno, postanimo resnično zeleni," je pozvala in opozorila na kriterije, kot so poraba energije na turistično prenočitev, poraba vode in količina zavržene hrane.