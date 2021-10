Sanader in HDZ pravnomočno obsojena v aferi Fimi-media 24ur.com Hrvaško vrhovno sodišče je objavilo pravnomočno sodbo v največjem korupcijskem primeru na Hrvaškem, ki je bolj znan kot afera Fimi-media. Vrhovno sodišče je nekdanjega predsednika hrvaške vlade in HDZ Iva Sanaderja obsodilo na sedem let zapora, HDZ pa bo morala plačati 3,5 milijona kun (467.000 evrov).

Sorodno Oglasi