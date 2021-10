Tožba proti državi: STA na sodišču zahteva izplačilo mesečnih nadomestil, a sodba se lahko še močno Večer STA toži državo in njenega predstavnika, Ukom, zaradi neplačila za opravljeno javno službo tiskovne agencije. Na okrožnem sodišču so združili štiri zahtevke za izvršbo izplačil mesečnega nadomestila v skupni vrednosti 676.000 evrov. Sodišče bo odločilo o zadevi najpozneje do začetka decembra.

