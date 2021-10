Vlada: PCT pogoj je najmilejši poseg v ustavne pravice SiOL.net "Vlada meni, da je pogoj PCT v skladu s testom sorazmernosti najmilejša oblika posega v ustavne pravice posameznikov za ohranjanje delovanja gospodarstva in družbenega življenja ob upoštevanju nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19," so po današnji dopisni seji sporočili z vlade v odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.

Sorodno









Oglasi Omenjeni korona virus

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Zoran Stevanović

Aleš Hojs

Primož Roglič