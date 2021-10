Komisija z izdajo prve zelene obveznice zbrala 12 milijard evrov Energetika.NET Evropska komisija je v ponedeljek izdala prvo zeleno obveznico instrumenta NextGenerationEU, s katero je zbrala 12 milijard evrov, ki se bodo uporabili izključno za zelene in trajnostne naložbe po vsej EU. To je največja izdaja zelenih obveznic na svetu doslej, so v torek sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

