Po ljubljanskih ulicah s plinsko masko ter plavalnimi in smučarskimi očali 24ur.com Medtem ko se je Ljubljana kopala v oktobrskih sončnih žarkih, so se po ulicah pomikali ljudje v precej nenavadni opravi za lepo jesensko popoldne. Plinske maske, plavalna in smučarska očala, dežni plašči. Vse to je na protestnem shodu služilo kot improvizirana zaščitna oprava pred morebitnim policijskim posredovanjem z vodnim topom in solzivcem. Še vedno je bil namreč živ spomin na prejšnji teden...

