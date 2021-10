Muslimanskemu teroristu, ki je lani kosil smrt na Dunaju, srbsko orožje prodal Slovenec iz Spodnjega Demokracija Piše: P.T. Avstrijska in slovenska policija preiskujeta Marsela Ostrša iz Spodnjega Dupleka, poročajo Slovenske novice. 20-letni džihadist Kujtim Fejzulai je bil eden od muslimanskih teroristov, ki so lani streljali na Dunaju. Ubite so bile štiri osebe, ranjenih je bilo 17. Policija je našla kalašnikovko (Zastava M70), ki jo je teroristom prodal Marsel Ostrš iz Spodnjega Dupleka, poroča omenjeni č ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Makedonija

Slovaška

Srbija

teroristi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Stevanović

Zdravko Počivalšek

Franjo Bobinac