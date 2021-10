Ob 14.33 se je na cesti Dravograd–Maribor, v naselju Sv. Duh, občina Dravograd, zgodila prometna nesreča, v kateri se je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem, ki so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator in razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Eno poškodovano osebo so reševalci NMP prepeljali na zdravljenje v SB Slovenj Gradec.