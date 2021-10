Gasilci so včeraj popoldne odhiteli na intervencijo v Spodnje Hoče. Uprava za zaščito in reševanje RS poroča, da je šlo za požare na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih. “Ob 15.07 je zagorel lesen drog električne napeljave ob Bohovski cesti v Spodnjih Hočah v občini Hoče-Slivnica. Aktivirani so bili gasilci JZ GB Maribor in PGD Hoče. Dežurni delavec Elektra Maribor je izklopil napajanje, gasilci pa so odžagali del gorečega droga in ga pogasili. Zaradi okvare je ostalo 1236 odjemalcev brez električne energije.”