Med Romano in Ambrožem ograja, med Ambrožem in Nino pa Romana 24ur.com Med Nino in Ambrožem je završalo zaradi nesporazuma glede tega, ali je želel Ambrož Polono izbrati za glavo družine ali ne. Ambrož trdi, da ni, Nina pravi, da ji je Romana povedala, da je. Romana pa je zdaj priznala: "Jaz sem zaj***!"

