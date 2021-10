Zaradi negotovih razmer na področju avtomobilske industrije in težav, ki se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin, so se v podjetju Revoz odločili za zmanjšanje proizvodnje s trenutnih dveh izmen na izmeno in pol. Prehod na novi režim dela naj bi izvedli v sredini novembra, v številkah pa naj bi to pomenilo zmanjšanje s 650 na 480 dnevno proizvedenih vozil. V vodstvu podjetja so za ...