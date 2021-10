Počivalšek: V skrajnem primeru bi lahko prepovedali prodajo domače elektrike v tujino Energetika.NET Slovenija lahko realno vpliva zgolj na ceno električne energije, saj to v večji meri proizvajamo doma in s proizvodnjo skorajda dosegamo povpraševanje, je v torek v oddaji Odmev dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek in omenil dve skrajni možnosti regulacije – omejitev cene energije in prepoved prodaje doma proizvedene elektrike v tujino.

