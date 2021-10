Kje se je zvezdnik skrival zadnjih osem let? SiOL.net Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate telenovelo Vonj po strasti (Cafe con aroma de mujer), v kateri v glavni vlogi spremljamo Williama Levyja. Kubansko-ameriškega igralca zadnjih osem let ni bilo mogoče videti v svetu telenovel. In kaj je bil njegov razlog za umik?

Oglasi Omenjeni Facebook

Kuba

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jože Pučnik

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič