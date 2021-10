Delavec žalskega podjetja umrl ob menjavi pnevmatike Celje.info Včeraj, nekaj pred 14. uro se je v podjetju v Žalcu zgodila tragičnanesreča, v kateri je umrl 44-letni delavec. Do nesreče je prišlo med menjavanjem pnevmatike na tovornem vozilu, kjer je najverjetneje zaradi zdrsa hidravlične dvigalke, tovorno vozilo padlo na 44-letnika, ki je bil pod vozilom. 44-letni delavec, državljan Bosne in Hercegovine, je na kraju nesreče umrl. Preiskava v omenjenem primeru še poteka. Foto: pixabay

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Jože Pučnik

Primož Roglič