Zaradi covidnega potrdila bi lahko obstal ladijski in tovorni promet 24ur.com V Italiji pred petkovo uvedbo covidnega potrdila za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju napetosti naraščajo. V znak nasprotovanja med drugim stavko napovedujejo delavci v tržaškem pristanišču, stavkali bi lahko tudi v drugih pristaniščih po državi. Težave zaradi novih pravil se obetajo v avtoprevozništvu. Italijansko notranje ministrstvo je v luči napovedanih stavk in tudi protestov napov...

Sorodno





Oglasi