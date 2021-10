MVK med drugim o kandidacijskih postopkih za imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV RTV Slovenija Mandatno-volilna komisija DZ je na seji med drugim določila kandidacijska postopka za imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija ter za imenovanje člana državne revizijske komisije. Podprli so Miho Horvata za namestnika varuha.

Sorodno























Oglasi