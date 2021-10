Prva nagrada Evropskega parlamenta za preiskovalno novinarstvo projektu Pegasus Večer Zmagalo je razkritje, da so stranke izraelskega podjetja NSO Group od leta 2016 izvajale nadzor nad več kot 50.000 telefonskimi številkami in da to tehnologijo že leta sistematično zlorabljajo. Novinarji projekta Pegasus - več kot 80 poročevalcev iz 17 medijskih organizacij in desetih držav - so pregledali sezname telefonskih številk in dobili vpogled v ozadje tega nadzornega orodja, kar doslej v takšni meri še ni bilo mogoče.

