Energetska družba ECE uradno v večinski lasti HSE Energetika.NET Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bogatejša za energetsko družbo ECE, so ob današnjem podpisu pogodbe, s katerim prevzema HSE 51-odstotni delež v ECE, sporočili iz HSE. Močno kapitalsko ozadje skupine HSE bo družbi ECE pomagalo tudi pri »ponudbi večjih, kompleksnejših in finančno zahtevnejših projektov, ki jih do sedaj nismo izvajali, npr. energetskih sanacij in energetskih kontraktingov«, je dejal mag. Sebastijan Roudi, direktor ECE.

