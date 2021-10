Nominiranci za Jenkovo nagrado: kdo je napisal najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let? RTV Slovenija Alja Adam, Muanis Sinanović, Barbara Korun, Tina Kozin in Nina Dragičević so s svojimi pesniškimi zbirkami nominirani za 36. Jenkovo nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. S podelitvijo nagrad se bodo sklenili Jenkovi dnevi v Kranju.

