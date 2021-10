'Smučarska zveza Slovenije v sezono vstopa prerojena, finančno stabilna in sanirana' 24ur.com V Nordijskem centru v Planici so se predstavile športnice in športniki, ki bodo v prihajajoči zimi naše barve zastopali na tekmah po vsem svetu. Kar nekaj tekem najvišjega ranga bomo lahko spremljali na domačih tleh; preizkušnje v svetovnem pokalu bodo namreč na sporedu na Ljubnem, v Mariboru, v Kranjski Gori, na Krvavcu, na Rogli in dvakrat v Planici. Vrhunec sezone bodo seveda olimpijske igre v...

