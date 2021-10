Domžalčani ugnali Sarajevčane, do zmage tudi Rogaška SiOL.net Košarkarji Helios Suns so v 2. krogu lige Aba 2 zabeležili prvo sezonsko zmago v tem tekmovanju. Na Zlatiboru so s 83:77 (19:27, 42:41, 59:62) premagali sarajevski Spars. Rogaška je z 80:64 (17:13, 45:29, 62:51) premagala MZT Skopje Aerodrom.

