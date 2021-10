Uspešna predstavitev slovenskih investicijskih projektov nemški poslovni javnosti Demokracija Piše: C. R. V Münchnu se je včeraj zaključil največji evropski investicijsko-nepremičninski sejem EXPO REAL 2021, na katerem je SPIRIT Slovenija na svojem razstavnem prostoru v osrednji hali B2 skupaj s sorazstavljavci tujim investitorjem uspešno predstavljala različne investicijske priložnosti v Sloveniji. Ti so bili – upoštevajoč spremenjene okoliščine po pandemiji – z obiskom in izraženim zanim ...

