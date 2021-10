Odštevajo dneve do začetka, na koledarjih je večkrat obkrožen februar #video #foto SiOL.net Z gora je v teh dneh že zadišalo po snegu in Nika Križnar, Žan Košir, Peter Prevc in drugi smučarji, skakalci, tekači, deskarji, ki nas vsako zimo navdušujejo z odličnimi rezultati, vse bolj nestrpno čakajo prve tekme. Vrhunec sezone bodo februarske olimpijske igre v Pekingu.

