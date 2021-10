Predsednik vlade Janez Janša s predsednico Slovaške Republike Demokracija Piše: C. R. Predsednik vlade Janez Janša se je danes srečal s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo. Sogovornika sta spregovorila o bilateralnem sodelovanju, slovenskem predsedovanju Svetu EU in COVID situacij. Odnosi med Slovenijo in Slovaško so tradicionalno dobri, prijateljski, brez odprtih vprašanj. Med državama poteka odprt dialog na vseh ravneh. Tvorno sodelujeta tudi na multilatera ...

