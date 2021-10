Prva pomoč in oživljanje: Najslabše je, če ničesar ne naredimo 24ur.com Bi znali nuditi prvo pomoč, če bi se vaš sorodnik, prijatelj, sodelavec ali zgolj mimoidoči znašel v smrtni nevarnosti? Morda se vsi ne zavedamo dovolj pomembnosti hitre prepoznave srčnega zastoja in ukrepanja ob njem ter temeljnih postopkov oživljanja. Spretnosti in znanja iz prve pomoči so uporabna povsod. V Evropi doživi srčni zastoj med 67 in 170 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, kar je precej ...

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Tadej Pogačar

Aleš Hojs

Primož Roglič