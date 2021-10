V ligi prvakinj brez Kamničank Dnevnik Odbojkarice Calcita Volleyja letos ne bodo igrale v ligi prvakinj. Obstale so v kvalifikacijah, v katerih jih je izločil ukrajinski Prometej Dnipro. Kamničanke so prejšnji teden prvo tekmo v gosteh izgubile z 1:3, v sredo pa so bile Ukrajinke boljše...

