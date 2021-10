Truplo na pogorišču Dnevnik Danes malo pred 8. uro je zagorelo v gospodarskem poslopju v vasi Utovlje v občini Sežana. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana so požar pogasili, v objektu pa so našli 47-letnega domačina, za katerega je zdravnica na kraju dogodka potrdila smrt....

