[Današnja jokava in hipokrizna EU] Rutte zaradi Janševega resnicoljubnega “soros” tvita protestiral Politikis Nizozemski premier Mark Rutte je danes obsodil “neokusen tvit Janeza Janše” glede evropskih poslancev. Na Twitterju je sporočil, da je nizozemska vlada obsodbo tega zapisa posredovala tudi slovenski veleposlanici v Haagu Sanji Štiglic. Janša mu je nato odgovoril, naj raje zaščiti svoje novinarje, da “jih ne bodo morili na ulicah”. “Neokusen tvit Janeza Janše glede […] The post [Današnja jokava in ...

