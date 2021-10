Ajdovke in švedski Kristianstad po prvi tekmi z neodločenim izidom Primorske novice Današnji obračun med rokometašicami ajdovskega Mlinotesta in švedskim Kristianstadom, ki je bil favorit na papirju, se je končal z neodločenim izidom 26:26. V švedskem taboru so očitno podcenjevali moč Ajdovk in napačno ocenili, da bodo zlahka opravili z njimi kljub domačemu terenu. Povratna tekma bo na sporedu že jutri.

Sorodno Oglasi Omenjeni Mlinotest Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Tadej Pogačar

Aleš Hojs

Primož Roglič