Upad zaupanja v policijo, predsednika države in zdravstvo Dnevnik Slovenci so od marca izgubili največ zaupanja v policijo, predsednika republike, zdravstvo in NIJZ, je pokazala raziskava družbe Valicon. Med poklici pa je zaznala občuten upad zaupanja v policiste, učitelje, TV-voditelje in zdravnike. Najbolj...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Valicon Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Aleš Hojs

Tadej Pogačar

Primož Roglič