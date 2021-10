SDS kuje zakon za čistko in (dokončen) prevzem policije Mladina Parlamentarno pot nadaljuje predlog sprememb zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga je pripravila vlada. Predlog radikalno posega v določene ureditve, od katerih pa koalicija na čelu s stranko SDS kljub številnim ostrim nasprotovanjem in svarilom – tudi o neustavnosti – ne odstopa. Matični odbor za notranje zadeve, ki mu predseduje Branko Grims (SDS), je prejšnji teden v drugem branju ...

