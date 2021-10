"Gre samo za pohlep in nič drugega." Kako si bodo delavci z nizkimi plačami še lahko privoščili meso Večer Med glavne dejavnike dviga cen mesa in mesnih izdelkov prištevajo dvig cen krme za živali, repromateriala, embalažnega materiala, transporta, energentov ter stroškov dela in storitev. Mesnopredelovalna podjetja se že usklajujejo s trgovci.

Oglasi Omenjeni Celje

Celjske mesnine Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Anže Kopitar

Tadej Pogačar

Bojana Beović