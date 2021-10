Meso kmalu do petnajst odstotkov dražje Večer Med glavne dejavnike dviga cen mesa in mesnih izdelkov prištevajo dvig cen krme za živali, repromateriala, embalažnega materiala, transporta, energentov ter stroškov dela in storitev. Mesnopredelovalna podjetja se že usklajujejo s trgovci.

Sorodno





















Oglasi