Zvečer so se v Sloveniji ponovno zatresla tla Lokalec.si Ob 21.40 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Velikih Lašč, 25 km jugovzhodno od Ljubljane. Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Tresenje tal so čutili prebivalci širše okolice Velikih Lašč, poroča urad za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Bojana Beović

Tadej Pogačar

Marjan Šarec