Svetovalni odbor FDA priporočil polovični poživitveni odmerek cepiva Moderne RTV Slovenija Svetovalni odbor znanstvenikov je ameriški upravi za hrano in zdravila (FDA) soglasno priporočil potrditev izredne uporabe polovičnega poživitvenega odmerka cepiva Moderne proti covidu-19 za starejše od 65 let in nekatere druge skupine.

Sorodno







Oglasi